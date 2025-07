Le 9.3 prend ses Grands Airs à Romainville ! Le Pavillon de Romainville Romainville

Le 9.3 prend ses Grands Airs à Romainville ! Vendredi 29 août, 18h00 Le Pavillon de Romainville Seine-Saint-Denis

Écouter des grands airs de musique classique et d’opéra en plein-air et gratuitement ? L’Ensemble Dénote dirigé par Mathieu Braud vous propose de savourer de la belle musique classique seul, en famille ou entre amis tout en sirotant un jus de fruit au soleil.

Des enfants des centres de loisirs de Romainville viendront également chanter des chansons écrites spécialement pour eux, accompagnés par l’orchestre.

Le Pavillon de Romainville 28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0687373517 http://www.lalocomotivedesarts.com https://www.facebook.com/lalocomotivedesartistes Le Pavillon, c’est :

• Une fabrique de création artistique, de diffusion, d’émergence de talents et d’appropriation culturelle ;

• Une fabrique du spectateur autour de spectacles vivants et d’événements (rencontre artistes/spectateurs, ouverture des répétitions au public, etc.). Ligne 11 : Arrêt mairie des Lilas puis bus n°105 ou 129 direction Mairie de Montreuil, arrêt Mairie de Romainville

Ligne 5 : Arrêt Bobigny pantin Raymond Queneau puis bus n°318 direction Vincennes, arrêt Mairie de Romainville.

Le 9.3 prend ses Grands Airs

©Laura Dyens