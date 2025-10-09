Le B.A-BA de la lutte contre l’isolement des séniors : une formation pour les bénévoles engagés Mairie du 14e arrondissement PARIS

Le B.A-BA de la lutte contre l’isolement des séniors : une formation pour les bénévoles engagés Mairie du 14e arrondissement PARIS jeudi 9 octobre 2025.

L’isolement des séniors est un enjeu majeur de cohésion sociale. Pour y répondre, les bénévoles jouent un rôle clé en créant du lien, en accompagnant et en soutenant les personnes âgées dans leur quotidien.

Afin de renforcer leurs compétences et leur impact, la Fabrique de la Solidarité et les Maisons des Solidarités des 6e et 14e arrondissements organisent une formation dédiée aux bénévoles des associations locales.

Intitulée « Le B.A-BA de la lutte contre l’isolement des seniors », cette session propose des apports théoriques, des échanges d’expériences et des mises en situation concrètes.

Elle permet aux participants de mieux cerner les mécanismes de l’isolement, d’identifier les signaux d’alerte et de découvrir des pratiques adaptées pour favoriser l’inclusion et le bien-être des aînés.

Une initiative précieuse pour renforcer le tissu associatif local et faire de la solidarité une réalité quotidienne.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 18h30 à 21h00

gratuit

La formation se tiendra dans le salle des mariages

Inscription sur la page de la Fabrique de la Solidarité sur Paris.fr

Public adultes.

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris