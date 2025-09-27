LE BAGNAS EN FÊTE ! Agde
Route de Sète Agde Hérault
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Rendez-vous à la Réserve du Bagnas pour une journée festive! Animations, visite guidée et jeux vous y attendent!
Envie d’un moment nature et insolite?
Rendez-vous à la Réserve du Bagnas pour une journée festive mêlant visite guidée de la Réserve, animations ludiques, buvette et jeux en plein air.
Assistez aussi à un spectacle d’art vivant unique, avec acrobaties au sol et mât chinois.
Pique-nique possible sur place !
> Tout public
> Gratuit
> Sur réservation
Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr
English :
Join us at the Réserve du Bagnas for a festive day! Entertainment, guided tours and games await you!
German :
Wir treffen uns im Bagnas-Reservat zu einem Festtag! Dort erwarten Sie Animationen, Führungen und Spiele!
Italiano :
Raggiungeteci alla Riserva delle Bagnas per una giornata di festa! Attività, visite guidate e giochi vi aspettano!
Espanol :
Únete a nosotros en la Réserve du Bagnas para pasar un día de fiesta Le esperan actividades, visitas guiadas y juegos
