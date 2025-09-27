LE BAGNAS EN FÊTE ! Agde

samedi 27 septembre 2025.

LE BAGNAS EN FÊTE !

Route de Sète Agde Hérault

2025-09-27

2025-09-27

2025-09-27

Rendez-vous à la Réserve du Bagnas pour une journée festive! Animations, visite guidée et jeux vous y attendent!

Envie d’un moment nature et insolite?

Rendez-vous à la Réserve du Bagnas pour une journée festive mêlant visite guidée de la Réserve, animations ludiques, buvette et jeux en plein air.

Assistez aussi à un spectacle d’art vivant unique, avec acrobaties au sol et mât chinois.

Pique-nique possible sur place !

> Tout public

> Gratuit

> Sur réservation

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English :

Join us at the Réserve du Bagnas for a festive day! Entertainment, guided tours and games await you!

German :

Wir treffen uns im Bagnas-Reservat zu einem Festtag! Dort erwarten Sie Animationen, Führungen und Spiele!

Italiano :

Raggiungeteci alla Riserva delle Bagnas per una giornata di festa! Attività, visite guidate e giochi vi aspettano!

Espanol :

Únete a nosotros en la Réserve du Bagnas para pasar un día de fiesta Le esperan actividades, visitas guiadas y juegos

