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AGENDA · Agde

LE BAGNAS EN FÊTE ! Route de Sète Agde

samedi 26 septembre 2026 · Route de Sète · Agde

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Route de Sète
Adresse
Domaine du Grand Clavelet
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

LE BAGNAS EN FÊTE !

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Rendez-vous à la Réserve du Bagnas pour une journée festive! Animations, visite guidée et jeux vous y attendent!
Journée de partage et d’échange autour de la nature et du vivant.
Le Bagnas en fête revient pour une deuxième édition !
Envie de vivre un moment nature insolite ? La Réserve naturelle du Bagnas vous ouvre ses portes le samedi 26 septembre, de 10h à 17h30 pour une journée festive, entre découverte, convivialité et détente !
Événement ouvert à tous et gratuit, sur inscription via HelloAsso Adena.

Au programme :
> Spectacle d’art vivant « La couleur du lendemain »
Une création de la compagnie Double Accroche qui nous transporte à travers les 4 saisons, en alliant le fil d’équilibre, les éléments naturels et la musique en live ;
> Balade naturaliste guidée : partez à la découverte du Petit Bagnas, de ses prairies et sansouïres, et observez les oiseaux du Rieu ;
> Stand ludique biodiversité avec nos éducatrices nature ;
> Stand ADENA pour découvrir les métiers et actions de notre association en rencontrant l’équipe salariée et bénévole.

Buvette et restauration sur place* pour une pause sucrée ou salée au cœur de la nature.
Sur inscription : pass matin ou après-midi (chaque pass donne accès à toutes les animations. Programme reconduit chaque demi-journée)
Possibilité de réserver le repas avec le pass matin.
* Les bénéfices générés par la buvette et la boutique permettent de soutenir la gestion du Bagnas.

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena/evenements/26-09-le-bagnas-en-fete

#ESCAPADE
#PATRIMOINE
#NATURE   .

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23  contact@adena-bagnas.fr

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English : LE BAGNAS EN FÊTE !

Come to the Bagnas Reserve for a festive day! Activities, a guided tour, and games await you!
A day of sharing and exchange centered on nature and living things.

L’événement LE BAGNAS EN FÊTE ! Agde a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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