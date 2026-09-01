LE BAGNAS EN FÊTE ! Route de Sète Agde

Informations pratiques

Agde

LE BAGNAS EN FÊTE !

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous à la Réserve du Bagnas pour une journée festive! Animations, visite guidée et jeux vous y attendent!

Journée de partage et d’échange autour de la nature et du vivant.

Le Bagnas en fête revient pour une deuxième édition !

Envie de vivre un moment nature insolite ? La Réserve naturelle du Bagnas vous ouvre ses portes le samedi 26 septembre, de 10h à 17h30 pour une journée festive, entre découverte, convivialité et détente !

Événement ouvert à tous et gratuit, sur inscription via HelloAsso Adena.

Au programme :

> Spectacle d’art vivant « La couleur du lendemain »

Une création de la compagnie Double Accroche qui nous transporte à travers les 4 saisons, en alliant le fil d’équilibre, les éléments naturels et la musique en live ;

> Balade naturaliste guidée : partez à la découverte du Petit Bagnas, de ses prairies et sansouïres, et observez les oiseaux du Rieu ;

> Stand ludique biodiversité avec nos éducatrices nature ;

> Stand ADENA pour découvrir les métiers et actions de notre association en rencontrant l’équipe salariée et bénévole.

Buvette et restauration sur place* pour une pause sucrée ou salée au cœur de la nature.

Sur inscription : pass matin ou après-midi (chaque pass donne accès à toutes les animations. Programme reconduit chaque demi-journée)

Possibilité de réserver le repas avec le pass matin.

* Les bénéfices générés par la buvette et la boutique permettent de soutenir la gestion du Bagnas.

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/adena/evenements/26-09-le-bagnas-en-fete

#ESCAPADE

#PATRIMOINE

#NATURE .

Route de Sète Domaine du Grand Clavelet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

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English : LE BAGNAS EN FÊTE !

Come to the Bagnas Reserve for a festive day! Activities, a guided tour, and games await you!

A day of sharing and exchange centered on nature and living things.

L’événement LE BAGNAS EN FÊTE ! Agde a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34