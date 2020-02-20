Le Bain Colonnes Blanquefort

Le Bain Colonnes Blanquefort jeudi 20 février 2020.

Le Bain Jeudi 20 février 2020, 20h30 Colonnes Gironde

9€ / 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-02-20T20:30:00 – 2020-02-20T21:30:00

Fin : 2020-02-20T20:30:00 – 2020-02-20T21:30:00

Gaëlle Bourges / association Os

Trois performeuses disposent à pas lents, élégants, de petits objets de l’enfance : arrosoirs, nécessaires de toilette, masques d’animaux. Puis trois poupées. Et le récit démarre, nous propulsant dans deux tableaux du xvıe siècle : Diane au bain d’après François Clouet, et Suzanne au bain, du Tintoret, eux-mêmes tirés de deux mythes. Gaëlle Bourges, chorégraphe impertinente et malicieuse, aime donner vie aux oeuvres d’art anciennes. Après Revoir Lascaux sur l’art pariétal, et À mon seul désir sur La Dame à la licorne, elle brasse, avec Le Bain, quantité de thématiques (le nu, le regard, l’autorisation) et multiplie les niveaux de lecture. Éclaboussant !

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://carrecolonnes.fr/spectacle/le_bain.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Tous au bain, comme à la Renaissance ! théâtre visuel

Danielle Voirin