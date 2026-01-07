LE BAIN DE BARBADIVA Les Trois Baudets Paris

« Elle est heureuse la dame !  » La phrase lancée par un enfant dans le public résonne. Voilà ce qu’inspire Barbadiva quand elle est dans son bain : Tout baigne ! Le bain, c’est son moment préféré de la journée, pas tant pour se laver que pour buller. Elle se la coule douce dans la mousse ! Cette drôle de diva s’éclate dans sa bulle, avec les objets qui l’entourent et l’inspirent. Sauras-tu reconnaître le fantôme de l’opéra ? Viens écouter la symphonie des fleurs de douche et découvrir le ballet magique du cygne, dans le plus petit lac du monde, pas plus grand qu’une baignoire ! Entre opéra mousseux et cabaret bullesque, drôle et poétique, ce spectacle est adapté pour les tout·e-petit·es et les rêveur·euses. Alors tu viens t’amousser ?!

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !
Le dimanche 22 mars 2026
de 16h00 à 16h30
payant

7€

Public enfants. A partir de 1 ans.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy  75018 Paris
http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets


