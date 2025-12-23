LE BAIN DES ROIS MAGES Portiragnes

LE BAIN DES ROIS MAGES

Un petit bain pour bien démarrer l’année !

BAIN DES ROIS MAGES

BAIN DES ROIS MAGES

La ville de Portiragnes et le service des sports vous proposent un nouvel évènement intitulé

Le Bain des Rois Mages

Au programme

10h15 Inscriptions gratuites sur place

11h00 Échauffement en musique

11h15 Bain en maillot pour les courageux

À l’issue du bain vin chaud, chocolat chaud et royaume offerts aux baigneurs par la Ville, servis par les membres de la Commission extra-municipale de Portiragnes Plage.

Animation musicale assurée par DJ WALKER

De quoi bien commencer l’année ! .

Boulevard du Front de Mer Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51

English :

BAIN DES ROIS MAGES! A little bath to start the year off right!

The town of Portiragnes and the sports department are offering a new event entitled

Le Bain des Rois Mages to be held on SATURDAY JANUARY 6, 2024 at 10:30 am on the Plage de la Redoute.

