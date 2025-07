Christophe Wallemme Quartet Le Baiser Salé Paris

Un moment rare, imaginé par le contrebassiste et compositeur Christophe Wallemme, figure incontournable du jazz français, reconnu pour son sens du métissage et de la couleur musicale. Ce soir-là, il réunit une formation inédite autour d’un répertoire mêlant compositions personnelles et reprises revisitées, dans un esprit à la fois libre, sensible et ouvert.

À ses côtés, Manu Codjia, guitariste au jeu électrique et poétique, capable de faire dialoguer jazz, rock et musiques populaires comme personne. Son univers singulier, forgé au fil de collaborations avec Pat Metheny, Michel Portal ou Henry Texier, apporte une intensité rare au quartet.

À la batterie, Jules Wallemme, jeune musicien surdoué né en 2004, impressionne par sa maturité, sa précision et son énergie. Formé au CRR de Paris puis à la Musik-Akademie de Bâle auprès de Jeff Ballard, il insuffle à l’ensemble une fraîcheur rythmique saisissante.

Enfin, Sylvain Beuf, saxophoniste majeur du paysage jazz français, complète ce groupe avec la profondeur lyrique et la puissance de son souffle. Lauréat du prix Django-Reinhardt, il a marqué de nombreuses scènes aux côtés de Daniel Humair, Richard Galliano, André Ceccarelli ou la Moutin Reunion.

Un magnifique périple, qui nous conduit avec beaucoup de liberté, au gré des rencontres et des fuseaux horaires.

Une formation inédite réunit quatre générations de musiciens pour une soirée intense, entre liberté, énergie et finesse.

Le samedi 06 septembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant Tarif sur place : 30 EUR

Tarif réduit : 10 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif Web : 25 EUR Public jeunes et adultes.

