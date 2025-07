#Résidence Lucie Guillem Band – « Legrand Soir », Hommage à Michel LegrandCHEL LEGRAND Le Baiser Salé Paris

#Résidence Lucie Guillem Band – « Legrand Soir », Hommage à Michel LegrandCHEL LEGRAND Le Baiser Salé Paris mercredi 10 septembre 2025.

Lucie Guillem & Band présente Legrand Soir, un hommage élégant et audacieux à l’univers de Michel Legrand.

De Les Parapluies de Cherbourg à Yentl, en passant par Les Demoiselles de Rochefort, le groupe revisite les grandes œuvres du compositeur à travers des arrangements originaux portés par trois voix solistes et une formation jazz singulière.

Chaque morceau révèle une facette nouvelle de l’univers Legrand, entre finesse harmonique et liberté d’interprétation. Les chansons, réécrites avec des arrangements originaux pour dialoguer avec les timbres vocaux et instrumentaux du groupe, offrent une lecture sensible et contemporaine d’un répertoire emblématique de la francophonie musicale.

Pensé comme une expérience à la fois musicale et scénique, Legrand Soir mêle poésie, théâtralité et improvisation dans un hommage vibrant à l’un des plus grands compositeurs du XXe siècle.

Décidé à soutenir des artistes en devenir, notre Club propose une série de résidences bimestrielles (1 concert tous les deux mois) qui leur permet de proposer un projet créatif et de le développer dans un environnement propice à la création. Un accès aux équipements de notre salle, tels que les enregistrements vidéo, audio, le travail des lumières et du son et la mise à disposition de la salle avec un ingénieur son.

Lucie Guillem & Band présente Legrand Soir, un hommage élégant et audacieux à l’univers de Michel Legrand.

Le mercredi 10 septembre 2025

de 21h00 à 23h30

payant Tarif Web : 22 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 17 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif réduit : 10 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-11T00:00:00+02:00

fin : 2025-09-11T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-10T21:00:00+02:00_2025-09-10T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/