#Résidence Jorge Vistel Quintet Le Baiser Salé Paris vendredi 12 septembre 2025.

Trompettiste virtuose, compositeur inspiré, il développe un langage unique où l’héritage afro-cubain dialogue avec les esthétiques les plus contemporaines du jazz. Arrivé récemment à Paris, il y fait déjà forte impression, distillant sur les scènes de la capitale une énergie saisissante et un son d’une rare intensité.

Collaborateur de grands noms tels que Benny Golson, David Murray, Lewis Nash ou Roy Hargrove, Jorge Vistel tisse une œuvre à la fois ancrée dans ses racines et tournée vers l’avenir. Élève de Steve Coleman, révélé par Greg Osby, il incarne cette génération de musiciens cubains pour qui les traditions rythmiques de l’île deviennent le terreau d’explorations musicales novatrices.

À la tête d’un quintet complice et inspiré – avec Irving Acao, Enzo Carniel, Etienne Renard et Lukmil Pérez – il livre une musique incandescente, libre, à la croisée des émotions brutes et de la recherche formelle.

Chaque concert de cette résidence est une création en soi, Jorge Vistel y présente des œuvres originales, spécialement composées pour l’occasion, donnant à chaque performance une identité singulière et une fraîcheur renouvelée.

Décidé à soutenir des artistes en devenir, notre Club propose une série de résidences bimestrielles (1 concert tous les deux mois) qui leur permet de proposer un projet créatif et de le développer dans un environnement propice à la création. Un accès aux équipements de notre salle, tels que les enregistrements vidéo, audio, le travail des lumières et du son et la mise à disposition de la salle avec un ingénieur son 1 fois par mois en journée.

Figure montante d’un jazz parmi les plus créatifs de sa génération, Jorge Vistel incarne une vision audacieuse et résolument moderne du métissage musical.

Le vendredi 12 septembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

