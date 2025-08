Denise Mangiardi Quartet Le Baiser Salé Paris

Porté par une esthétique raffinée et une grande liberté d’interprétation, le Denise Mangiardi Quartet réunit quatre musiciens aux parcours singuliers, liés par une même exigence artistique. A la voix et au piano, Denise Mangiardi, une présence à la fois sobre et expressive. Formée au jazz, à la musique classique et au théâtre musical, elle développe une écriture personnelle, nourrie de textures complexes et d’une grande finesse d’interprétation. Sa voix, tour à tour intimiste et ample, dialogue avec le piano dans une complicité organique.

À ses côtés, le saxophoniste Robby Marshall déploie un jeu fluide, inventif et chargé de sensibilité. Musicien polyvalent, il inscrit ses improvisations dans une recherche constante d’équilibre entre structure et liberté, mélodie et souffle brut. À la batterie, Jeff Boudreaux apporte une dimension rythmique solide et nuancée. Fort d’une longue expérience sur les scènes internationales, il alterne précision, énergie et souplesse, contribuant à l’identité dynamique du quartet. La basse, dont l’identité reste à confirmer, complétera l’ensemble avec un jeu ancré et mobile, garantissant l’assise harmonique et la cohésion sonore du groupe.

Chacun avec sa personnalité si différente, ils écrivent un langage commun et donnent vie a un jazz plein de spontanéité… et de talent !

Porté par la voix envoûtante de Denise Mangiardi et un jazz à la fois subtil et vibrant, le quartet vous embarque pour un moment musical d’une rare intensité.

Le samedi 13 septembre 2025

de 21h30 à 23h00

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

