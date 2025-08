#LaJamDeTousLesJazz LA JAM DU LUNDI de FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz LA JAM DU LUNDI de FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris lundi 15 septembre 2025.

Direction New York au début des années 60 : le mambo tire sa révérence, et une nouvelle vague fait vibrer les rues… Le boogaloo débarque avec ses beats entraînants, entre rhythm and blues et rythmes latinos, chanté en anglais et surtout ultra dansant ! Le latin soul fait « bang bang » sur les pistes, les big bands laissent la place à une nouvelle génération : Cal Tjader, Mongo Santamaria, les frères Palmieri…

C’est cette énergie libre et bouillonnante qu’on célèbre ce lundi au Baiser Salé. Une section rythmique affûtée, des vibes chaleureuses, et une ambiance de feu… Préparez-vous à danser, vibrer, et vivre une soirée 100 % feel good !

Un premier set de concert captivant, suivi de deux sets de jam improvisés où la magie opère, entre rencontres, improvisations et moments inoubliables. Un lundi soir au Baiser Salé, c’est du bonheur en musique – à ne surtout pas manquer !

New York des sixties avec le groove irrésistible du boogaloo et du latin soul ! Vibes calientes, rythmes enflammés et énergie contagieuse garantis !

Le lundi 15 septembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

