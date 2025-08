#PlaceAuxJeunes LA JAM DU DIMANCHE d’Audric Lecompagnon Le Baiser Salé Paris

Formé au CRR de Paris puis au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, il s’est construit entre jazz, musiques improvisées et explorations harmoniques, au fil de collaborations multiples sur la scène parisienne. Sa guitare navigue entre lignes claires et textures mouvantes, portée par un sens aigu de l’interaction. Entouré de musiciens à l’énergie complice, il propose un premier set où l’on circule entre écriture et improvisation, toujours au service du son collectif.

Puis la scène s’ouvre, les cartes se redistribuent, les rencontres commencent. La jam prend vie, mouvante, vivante, ouverte à toutes les voix et à toutes les envies ! Des musiciens qui se découvrent, des idées qui naissent, des moments qui n’arrivent qu’ici.

Pour cette soirée la scène revient à Audric Lecompagnon, guitariste au jeu fin et organique, à la fois ancré et aventureux.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 20h30 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T23:30:00+02:00

fin : 2025-09-22T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T20:30:00+02:00_2025-09-21T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

