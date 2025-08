#LaJamDeTousLesJazz LA JAM DU LUNDI de François Constantin Le Baiser Salé Paris

#LaJamDeTousLesJazz LA JAM DU LUNDI de François Constantin Le Baiser Salé Paris lundi 29 septembre 2025.

L’un révolutionna la guitare jazz avec ses célèbres octaves et son toucher inimitable, l’autre fit groover l’orgue comme personne, mêlant swing, soul et blues dans un style devenu légendaire. Ensemble, Wes et Jimmy ont incarné une fusion intense entre virtuosité et feeling, notamment dans leur mythique collaboration sur l’album The Dynamic Duo (1966).

Avec la crème du jazz français : Fred Nardin, dont la musicalité et le sens du swing s’imposent sur chaque touche. Hugo Lippi, au jeu fluide et élégant, parfaitement dans l’esprit de Wes. Romain Sarron, moteur rythmique à la fois subtil et puissant.

Une soirée pleine de groove, de dialogues improvisés et de belles surprises, dans l’esprit des sessions d’antan, mais avec l’énergie bien actuelle de la scène parisienne.

Venez tôt, restez tard… et n’oubliez pas vos instruments pour jammer !

Ce lundi, François Constantin et invités de marque rendent hommage à deux géants du jazz américain : Wes Montgomery, le magicien de la guitare, et Jimmy Smith, maître incontesté de l’orgue Hammond.

Le lundi 29 septembre 2025

de 21h00 à 23h30

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-30T00:00:00+02:00

fin : 2025-09-30T02:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-29T21:00:00+02:00_2025-09-29T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/