VOWSKI Le Baiser Salé Paris

La solitude au sein d’espaces urbains saturés, voilà le cruel paradoxe que VOWSKI s’efforce de dépeindre en musique, tel une sorte de spleen moderne. S’inscrivant dans la lignée d’artistes tels que Boards of Canada, Sigur Rós ou encore Josh Johnson, le groupe cultive une esthétique à la fois contemplative et puissante. La musique originale de ce projet est indissociable de son univers visuel urbain saisissant. Elle évoque notre monde contemporain, le chaos et la colère qui y règnent, mais aussi son énergie et le désir de partage. Chaque son, chaque texture s’intègre dans une narration globale dont la dimension extra-scénique plonge le spectateur dans une expérience immersive.

Au cœur de ce projet, quatre musiciens incarnent pleinement cette esthétique sensible et engagée. Aux claviers, Nathan Mollet façonne des paysages sonores profonds, jouant sur les textures électroniques comme sur les silences. Le saxophone alto de Pierre Thiot, combiné à ses traitements d’effets, vient bousculer la matière sonore, injectant souffle et tension dans chaque phrase. À la basse, Viktor Raynaud explore les limites du groove, apportant un socle dense et mouvant, tandis que Simon Jodlowski, à la batterie et aux pads électroniques, dessine un rythme en constante mutation, entre frappe physique et sculpture du son.

VOWSKI transcende les frontières du jazz et de l’électro pour faire vibrer la solitude urbaine dans une expérience sonore immersive et viscérale.

Le vendredi 03 octobre 2025

de 21h30 à 23h00

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

