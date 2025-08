#Résidence Magic Malik Quartet XP Le Baiser Salé Paris

Reconnu pour ses idées novatrices sur le groove et ses recherches autour d’un langage harmonique singulier, Magic Malik, flûtiste et compositeur à l’approche radicalement personnelle, présente avec son Quartet XP l’aboutissement d’un travail au long cours. Le sigle « XP », pour « Expérience », désigne une démarche artistique engagée depuis plus de vingt ans, amorcée avec le Magic Malik Orchestra, prolongée avec la Fanfare XP, et nourrie de nombreuses collaborations avec des figures majeures du jazz contemporain.

Formé au Conservatoire de Marseille, Malik Mezzadri développe une esthétique unique mêlant écriture savante, improvisation libre, polyrythmie et exploration sonore. Son jeu de flûte virtuose, vocalisé, soufflé, parfois saturé, fait de lui un musicien inclassable et essentiel – qualifié par Télérama de « meilleur flûtiste du jazz français ». Aujourd’hui, avec le Quartet XP, il vous convie à une expérience immersive aux frontières du jazz, de la transe et de l’inattendu. À ses côtés : Maïlys Maronne au piano, Jean-Luc Lehr à la basse, et Vincent Sauve à la batterie, un trio complice et inventif qui donne vie à une musique aussi exigeante que généreuse. Cette formation resserrée permet une liberté d’expression totale, un dialogue fluide et un espace ouvert à toutes les audaces.

En parallèle de cette résidence, il a publié en 2024 l’album Jazz Association : Le Baiser Salé Live, capté lors de concerts au club parisien. Un enregistrement incandescent, où la prise de risque côtoie une précision rythmique rare, salué par la critique pour son intensité et sa fraîcheur.

Tout au long de la saison 2025-2026, Magic Malik et ses musiciens s’installeront en résidence bi-mensuelle au Baiser Salé, haut lieu du jazz parisien, pour y explorer en direct de nouvelles formes, des textures sonores inédites, et partager avec le public l’évolution vivante de leur recherche musicale. Une occasion rare de vivre une musique en mouvement, à la fois libre, sensible et profondément organique.

Le flûtiste le plus audacieux du jazz français vous embarque dans une transe musicale inédite avec son quartet complice. Groove, liberté, improvisation : une expérience immersive à vivre absolument !

Le samedi 25 octobre 2025

de 21h30 à 23h00

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

