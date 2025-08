Roger Biwandu « Bordeaux Quintet » Le Baiser Salé Paris

Roger Biwandu « Bordeaux Quintet » Le Baiser Salé Paris vendredi 7 novembre 2025.

Le batteur Roger Biwandu et son groupe le « Bordeaux Quintet » vous propulsent directement dans une soirée au style Hard-Bop teinté de musique Pop à très haute intensité. Côté cuivres, on retrouve un duo exceptionnel formé par Mickaël Chevalier à la trompette/bugle et Jean-Christophe Jacques au sax ténor/soprano, tous deux fortement inspirés par les légendaires Branford et Wynton Marsalis, qui sont aussi des inspirations de Roger. Ces deux magnifiques talents donnent le ton et la couleur de ce « Bordeaux Quintet » dont la musique Jazz est d’inspiration noire américaine. Hervé Saint-Guirons, surnommé affectueusement « Le Révérend » car il est aussi à l’aise au piano que derrière son orgue à délivrer la bonne parole musicale. C’est bien au piano qu’il sévit dans ce « Bordeaux Quintet », distillant son excellent sens de la mélodie, un jeu raffiné, subtil, et un accompagnement parfait. A la contrebasse, l’incontournable Nolwenn Martin-Leizour à laquelle Roger fait appel pour la plupart de ses projets, est dotée d’un tempo impeccable et possède un sens du rythme rare. Elle a la solidité nécessaire à cet instrument qui est souvent le liant, le ciment de toutes formations Jazz (et pas que) dignes de ce nom.

Roger « Kemp » Biwandu est un batteur qu’on ne présente plus, originaire de la région de Bordeaux. Dès seize ans il accompagne Biréli Lagrène puis, au gré de sa carrière partagée entre télévision, variété et jazz, aussi bien Jacques Higelin et I Muvrini que Sixun et Ultramarine, avant de passer chez Joe Zawinul ou Salif Keita… (…) la musique de « Kemp » relève d’un jazz mainstream moderne dans la lignée de Watts (« Tainzilla ») bien sûr, mais aussi des frères Marsalis (« B & W’s Blues »). Il se fait un nom solide avec le génial groupe Chic Hot avec Mario Canonge au piano et a également eu l’opportunité d’enregistrer avec Carole King, Kéziah Jones, Jeff Beck ou encore Joe Zawinul et Bobby McFerrin. Celui qu’on surnomme KEMP a une carrière remplie et bien loin d’être finie…

Quatre talents réunis autour du grand Roger Biwandu en son quintet, créé a Bordeaux et réalisé ensuite salle comble partout ou il passait. Entre Hard-Bop, pop et jazz, la synergie est unique !

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

de 21h30 à 23h00

de 21h30 à 23h00

de 19h30 à 21h00

payant

De 10 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

