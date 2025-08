Dexter Goldberg Trio Le Baiser Salé Paris

Dexter Goldberg Trio Le Baiser Salé Paris jeudi 20 novembre 2025.

Dexter Goldberg porte un nom prédestiné : dès l’adolescence, il tisse un lien instinctif, organique et joueur avec le piano. Avec son dernier album Caliboudja, salué Choc Jazz Magazine et Indispensable Jazz News, il explore un art du trio en perpétuelle métamorphose.

Le Dexter Goldberg Trio, c’est d’abord l’histoire d’une alchimie née sur scène, entre trois musiciens réunis par une même exigence du son et une liberté de jeu partagée. Autour du pianiste Dexter se tissent les dialogues complices avec Clément Daldosso à la contrebasse et Philippe Maniez à la batterie. Ensemble, ils forment un trio soudé, en perpétuelle recherche d’équilibre entre écriture et spontanéité.

Du Japon au Canada en passant par l’Europe, le trio embarque le public dans un jazz vivant, lumineux et libre.

Trois musiciens d’exception, un répertoire tiré de l’album Caliboudja salué par la presse, et un jazz vivant, entre écriture soignée et improvisation libre.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 21h30 à 23h00

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T22:30:00+01:00

fin : 2025-11-21T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-20T19:30:00+02:00_2025-11-20T21:00:00+02:00;2025-11-20T21:30:00+02:00_2025-11-20T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/