#JazzMoléculaire Yannick Robert, Gilles Coquard et Franck Agulhon – « Trio Nuevo » Le Baiser Salé Paris

#JazzMoléculaire Yannick Robert, Gilles Coquard et Franck Agulhon – « Trio Nuevo » Le Baiser Salé Paris jeudi 27 novembre 2025.

Trois musiciens d’envergure, trois univers qui se rencontrent pour un concert aussi libre qu’inventif. À la batterie, Franck Agulhon, figure majeure de la scène jazz française. Rythmicien virtuose et expressif, il a accompagné des artistes aussi divers que Michel Legrand, Biréli Lagrène, Henri Texier ou Erik Truffaz. Il insuffle à ce trio une énergie fine, précise et toujours en mouvement.

À la basse, Gilles Coquard, musicien aux multiples visages, capable de passer d’un groove profond à une ligne mélodique tout en finesse. Collaborateur de Claude Nougaro, Didier Lockwood, Véronique Sanson ou encore du groupe Sixun, il apporte une assise solide et sensible à l’ensemble.

Et à la guitare, Yannick Robert, instigateur de ce projet singulier. Reconnu pour son toucher unique, fluide et lyrique, il développe ici une approche originale du répertoire, entre respect de la mélodie et liberté d’interprétation. Dans ce trio, les morceaux familiers deviennent terrains de jeu.

À la manière de la cuisine moléculaire, les thèmes sont déconstruits, transformés, puis recomposés pour offrir une lecture nouvelle et sensible de morceaux issus de tous horizons : Pop, Rock, Blues, chansons françaises, musiques de films…

Ici, pas de frontières : la liberté prime, l’improvisation est reine, et chaque note résonne avec audace.

Un concert à vivre comme une exploration sonore, portée par trois musiciens en totale complicité, pour redécouvrir l’inattendu au cœur du familier.

Un trio complice qui déconstruit et réinvente les mélodies connues de tous, entre jazz, pop, rock et musiques de films.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 21h30 à 23h00

Le jeudi 27 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-27T22:30:00+01:00

fin : 2025-11-28T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-27T19:30:00+02:00_2025-11-27T21:00:00+02:00;2025-11-27T21:30:00+02:00_2025-11-27T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/