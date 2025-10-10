Le Bakao fête ses 10 ans Bakao Guéret

Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret Creuse

Le Bakao, 10 ANS DÉJÀ !
Préparez-vous à faire la fête ! Pour marquer une décennie de bons moments passés ensemble.
Rendez-vous le vendredi 10 octobre pour souffler nos 10 bougies avec Teri & Les D sont jetés !
Participation libre. On compte sur vous !   .

L’événement Le Bakao fête ses 10 ans Guéret a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Grand Guéret