Le Bakao fête ses 10 ans Bakao Guéret
Le Bakao fête ses 10 ans Bakao Guéret vendredi 10 octobre 2025.
Le Bakao fête ses 10 ans
Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Le Bakao, 10 ANS DÉJÀ !
Préparez-vous à faire la fête ! Pour marquer une décennie de bons moments passés ensemble.
Rendez-vous le vendredi 10 octobre pour souffler nos 10 bougies avec Teri & Les D sont jetés !
Participation libre. On compte sur vous ! .
Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 18 02
English : Le Bakao fête ses 10 ans
German : Le Bakao fête ses 10 ans
Italiano :
Espanol : Le Bakao fête ses 10 ans
L’événement Le Bakao fête ses 10 ans Guéret a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Grand Guéret