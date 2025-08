Rhythm on fire ! LE BAL BLOMET Paris

Rhythm on fire ! LE BAL BLOMET Paris mercredi 17 septembre 2025.

Il a le feu au bout des doigts. On ne présente plus Pierre-Yves Plat, showman, fantaisiste et virtuose, interprète déjanté du jazz comme du grand répertoire classique. Sa dextérité et son sens du swing en font un des pianistes les plus doués de sa generation.

Il a des étincelles au bout des pieds. Aurélien Lehmann est le phénomène français du Tap Dance. Avec ses rythmes prodigieux, son humour et son élégance, ce showman et danseur de claquettes sensationnel s’inscrit dans la lignée des plus grands.

Ce duo explosif vous fera chanter, danser, battre des mains et des pieds dans un feu d’artifice de rythmes, de danse et d’improvisation, entre jazz et classique, de Bach à Stevie Wonder…

Le show virtuose et déjanté des deux fous-furieux du swing. Avec humour et élégance, ce duo dynamite les grands tubes du classique, du jazz et de la pop au piano et aux claquettes.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Normal : 23 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

