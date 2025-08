ANA CARLA MAZA – CARIBE WORLD TOUR LE BAL BLOMET Paris

La violoncelliste, chanteuse et danseuse Ana Carla Maza entame sa tournée très attendue Caribe World Tour mêlant musique afro-cubaine, salsa, mambo, cumbia, pop, rock, reggae et musique classique.

Née au milieu des années 90 à La Havane, à l’époque de Buena Vista, et élevée dans le quartier musical de Guanabacoa, Ana Carla a baigné très tôt dans les rythmes latins, le jazz et la musique classique.

Entourée d’un environnement musical créatif, elle a exploré les instruments qui l’entouraient et a composé ses premières pièces à cinq ans. Grandissant dans cette riche atmosphère musicale, elle a naturellement commencé à créer ses propres mélodies et paroles.

Guidée par Miriam Valdés (sœur de la légende du jazz Chucho Valdés), elle découvre sa passion pour le violoncelle à l’âge de sept ans. Elle est également influencée et soutenue par sa famille de musiciens, qui continue de nourrir son développement artistique : son père, le pianiste et compositeur chilien Carlos Maza ; sa mère, Mirza Sierra, guitariste cubaine ; et sa sœur, Camila Maza, violoniste.

L’un des morceaux les plus personnels de son nouvel album, Caribe Deluxe est Guanabacoa, du nom du quartier de La Havane où Ana Carla garde certains de ses plus beaux souvenirs. « Guanabacoa est l’endroit où j’ai commencé à jouer du violoncelle. C’est un lieu où se mêlent cérémonies afro-cubaines, rumba et musique », dit-elle. « Le quartier de ma grand-mère était toujours animé par la musique et c’était magique de trouver une école de violoncelle dans un endroit aussi populaire et dynamique. »

Plus tard, adolescente, Ana Carla s’installe en Espagne, puis à Paris, pour se consacrer à la musique. Elle y élargit ses horizons musicaux en collaborant avec des artistes variés, du jazz au blues, en passant par le funk, le reggae et le rock.

Quelques années plus tard, après le succès de deux albums solo et acoustiques, La Flor (2020) et Bahía (2022), Ana Carla sort Caribe (2023), un hommage à la culture caribéenne, profondément ancrée dans son amour pour Cuba et la riche éducation musicale qu’elle y a reçue.

Aujourd’hui, le voyage se poursuit avec Caribe Deluxe, une extension joyeuse, énergique et sincère de son précédent album. Ces enregistrements témoignent de l’évolution personnelle d’Ana Carla au cours de l’année écoulée. « Ma vie a beaucoup changé. J’ai traversé des moments difficiles, mais j’ai trouvé force et espoir dans la musique. Je voulais ré-enregistrer ces chansons avec la voix de l’Ana Carla que je suis aujourd’hui : une femme résiliente qui honore ses racines »,

Avec plus de 400 concerts à son actif à travers le monde, et bénéficiant du soutien des radios nationales européennes et des critiques des plus grandes revues de jazz et de musique contemporaine du monde entier, la tournée américaine d’Ana Carla est la promesse d’un moment incontournable pour les fans de musique latine, de jazz et du monde entier.

Ana Carla est toujours heureuse de rencontrer un public qui partage ses valeurs. « La communauté latine ici est comme une famille ; j’ai hâte de partager ma musique avec eux. Chaque concert est pour moi l’occasion de donner le meilleur de moi-même, et je veux que le public ressente cette énergie. »

Cependant, ses performances ne se limitent pas à un seul genre musical ni à une seule génération de fans. « Ce projet s’adresse à tous les âges et à toutes les nationalités. Où que j’aille, je trouve toujours un foyer. »

Ana Carla Maza dépeint avec son violoncelle la luxuriance folle de sa Havane natale, les accents samba du Brésil, les tragédies du tango argentin… Une tornade de vie.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 30 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

