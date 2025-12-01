Le Bal costumé solidaire par le Collectif Le Village Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande
Le Bal costumé solidaire par le Collectif Le Village
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Le Bal Costumé est le dernier évènement de l’année 2025 organisé par le collectif le Village avec la participation de Nomoni Fric-Assez.
Samedi 13 décembre, à partir de 19h, Salle Clarisse Brian Ste Foy la Grande.
Venez participer, vous costumer (costumes fournis) et danser avec Maraboo, funk solaire, et DJ Ché-Dric, funk et soul.
Entrée prix libre. Adhésion libre mais obligatoire. Repas 10€ (réservation possible sur helloasso) et buvette sur place .
Tous les bénéfices seront reversés aux jeunes.
Pour les adhésions, dons, soutiens aux jeunes, aides bénévoles aux événements et informations sur les actions
collectiflevillage.asso@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/collectif-le-village .
