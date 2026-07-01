Le bal crépusculaire des engoulevents, Forêt de Larçay, Larçay

Informations pratiques

Le bal crépusculaire des engoulevents Vendredi 3 juillet, 21h00 Forêt de Larçay Indre-et-Loire

Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant 7€ (accessible à partir de 7 ans, tarif pour les mineurs accompagnés d’un adulte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

A la tombée de la nuit, un oiseau se réveille. Il ne s’agit pas d’un rapace nocturne, mais d’un oiseau insectivore de taille moyenne au plumage cryptique : L’Engoulevent d’Europe. Venez apprécier le bal des silhouettes dans la sérénité de la pénombre avec la LPO Centre-Val de Loire.

Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Forêt de Larçay Forêt de Larçay Larçay 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/le-bal-crepusculaire-des-engoulevents »}]

A la tombée de la nuit, un oiseau se réveille. Il ne s’agit pas d’un rapace nocturne, mais d’un oiseau insectivore de taille moyenne au plumage cryptique : L’Engoulevent d’Europe.

Manon FISCHER