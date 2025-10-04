Le Bal d’Amélie Marcillac-la-Croisille
Le Bal d’Amélie Marcillac-la-Croisille samedi 4 octobre 2025.
Le Bal d’Amélie
La Grange de Nougein Marcillac-la-Croisille Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-10-04
Bal aux couleurs des musiques du monde. Prix libre. .
La Grange de Nougein Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 04 04 30
