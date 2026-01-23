Le bal de carnaval V.O2 Salle de spectacle Cormontreuil

Le bal de carnaval

V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Tout public

Préparez vos plus beaux costumes ! Le théâtre se transforme en un grand bal de carnaval où les enfants sont les rois de la fête !

Guidés par Pierre Castellan, chanteur pour enfants plein d’énergie, les petits spectateurs seront invités à chanter, danser et rire au rythme de comptines et de chansons entraînantes. Ce spectacle musical interactif promet de faire briller les yeux et battre les cœurs des petits comme des grands. Un rendez-vous joyeux, festif et participatif à ne pas manquer !

Pour tout public à partir de 2 ans. Tarif enfant jusqu’à 12 ans. .

vo2@cormontreuil.fr

