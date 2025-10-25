LE BAL DE LA GERBAUDE Darwin Éco-système Bordeaux

Entrée libre

La Gerbaude de Darwin : quand les vignerons bio célèbrent les vendanges dans la joie et le partage

À Darwin, les saisons rythment la vie du lieu autant que celles de la vigne. Et cette année encore, la Gerbaude, traditionnel repas de fin de vendanges, promet d’être un grand moment de convivialité. C’est ce moment suspendu où l’on pose les sécateurs, où les vignerons lèvent enfin leur verre pour célébrer le fruit d’une année de patience. Le 25 octobre à partir de 14h, Darwin, La Microwinerie et les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine s’unissent pour célébrer la fin des récoltes, entre dégustations, rencontres et musique.

Dégustations, rencontres et savoir-faire

De 14h à 19h, Maxime et son équipe de La Microwinerie ouvriront les portes gratuitement de leur chai urbain pour faire découvrir l’envers du décor sans oublier la dégustation à la fin de la visite .

Les visiteurs pourront aussi échanger avec des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine, et déguster les vins 100% bio.

À partir de 18h, les effluves de raisins mûrs laisseront place aux rythmes du bal de la Gerbaude, emmené par Dorian Gardener. Au son des platines et des conversations joyeuses, les verres s’entrechoqueront, les rires fuseront et l’esprit de la vigne continuera de se transmettre par la danse.

Et parce qu’aucune fête de vignerons ne saurait se passer d’un bon repas, le chef du Magasin Général revisitera le bourguignon pensé pour accompagner les vins du jour et réjouir les papilles les plus affûtées.

À travers cet événement, nous souhaitons rendre hommage à une viticulture vivante et consciente, respectueuse des sols, des saisons et des hommes.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

