Le bal de La Mirande La Mirande Avignon
Le bal de La Mirande La Mirande Avignon samedi 25 octobre 2025.
Le bal de La Mirande
La Mirande 4, Place de L’Amirande Avignon Vaucluse
Début : 2025-10-25 18:30:00
fin : 2025-10-25 02:00:00
2025-10-25
Le siècle des Lumières reprend vie le temps d’une soirée…
Dans l’atmosphère feutrée de notre maison, La Mirande ouvre ses portes à la première édition de son Bal costumé.
La Mirande 4, Place de L’Amirande Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 14 20 20 mirande@la-mirande.fr
English : La Mirande ball
The Age of Enlightenment comes back to life for an evening…
In the hushed atmosphere of our home, La Mirande opens its doors to the first edition of its Costume Ball.
German : Der Ball von La Mirande
Das Jahrhundert der Aufklärung erwacht für einen Abend zu neuem Leben…
In der gedämpften Atmosphäre unseres Hauses öffnet La Mirande seine Türen für die erste Ausgabe seines Kostümballs.
Italiano : Il pallone di Mirande
Il Secolo dei Lumi rivive per una sera…
Nell’atmosfera silenziosa della nostra casa, La Mirande apre le porte alla prima edizione del suo Ballo in costume.
Espanol : El balón de Mirande
El Siglo de las Luces cobra vida por una noche…
En el ambiente silencioso de nuestra casa, La Mirande abre sus puertas a la primera edición de su Baile de Disfraces.
