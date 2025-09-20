Le bal de la reine Château de Mesplès Saint-Goin

Le bal de la reine Château de Mesplès Saint-Goin samedi 20 septembre 2025.

Le bal de la reine Samedi 20 septembre, 18h00 Château de Mesplès Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Le baron de Mesplès et le chevalier de Mesples vont accueillir pour les grandes festivités la reine Jeanne d’Albret et ses invités la famille De Gramont avec sa cour.

Château de Mesplès 23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 60 18 15 38 https://www.facebook.com/chateaudemespless Le château a été construit par Jean Anchot de Mesplès en 1715 sur les bases de l’ancienne Maison Noble Anhanh dont on retrouve trace dès le XIIe siècle. Ayant combattu auprès d’Henri IV lors de la conquête du Royaume de France en Provence, César De Mesplès sera fait Baron en 1723 puis Jean Anchot De Mesplès Marquis en 1732. Caractéristique de l’architecture béarnaise, le château de Mesplès est l’un des rares témoignages de l’art de vivre de la haute aristocratie béarnaise de la première moitié du XVIIIe siècle. Parking.

