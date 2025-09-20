Le Bal de la Reine Jeanne d’Albret Château de Mesples Saint-Goin
Château de Mesples 23 Avenue Saint-Jacques Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
La Reine Jeanne d’Albret vous invite à son grand bal Renaissance au Château de Mesplès.
Cette année le thème du Bal de sa majesté sera féerie, strasse et paillettes à la cour de Jeanne d’Albret.
Au programme
15h-17h Visite du château de Mesplès
18h Animations des Écharpes Blanches et marché artisanal
19h Début du bal masqué vénitien
22h Spectacle pyrotechnique
Restauration sur place assiette de melon, rôti de porc à la broche, assiette de fromage, tarte aux pommes. Sur réservation (avant le 14 septembre). .
Château de Mesples 23 Avenue Saint-Jacques Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 40 11 lesecharpesblanches@gmail.com
