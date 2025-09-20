Le Bal de la Reine Jeanne d’Albret Château de Mesples Saint-Goin

Château de Mesples 23 Avenue Saint-Jacques Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

La Reine Jeanne d’Albret vous invite à son grand bal Renaissance au Château de Mesplès.

Cette année le thème du Bal de sa majesté sera féerie, strasse et paillettes à la cour de Jeanne d’Albret.

Au programme

15h-17h Visite du château de Mesplès

18h Animations des Écharpes Blanches et marché artisanal

19h Début du bal masqué vénitien

22h Spectacle pyrotechnique

Restauration sur place assiette de melon, rôti de porc à la broche, assiette de fromage, tarte aux pommes. Sur réservation (avant le 14 septembre). .

Château de Mesples 23 Avenue Saint-Jacques Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 57 40 11 lesecharpesblanches@gmail.com

