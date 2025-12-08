Le bal de Laleuf

Salle des fêtes Luant Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 21:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Ce bal de Laleuf 2026 ce fait autour de l’ACCORDEON mais attention! pas n’importe quel accordéon…celui d’Aurélien Claranbaux, Rémy GEFFROY et No&Mi

A 21h on commence avec Aurélien Claranbaux,

Aurélien met sa polyvalence musicale au service de la danse et de l’écoute, proposant un voyage immersif à travers son projet solo. Entre mélodie, rythmique, improvisation et nuances, il invite danseurs et danseuses à une exploration sonore où chaque morceau devient une nouvelle porte vers des univers inattendus.

22h30 on poursuit par Rémy Geffroy

Rémy aime le mélange. Sa musique pleine d’émotions nous entraîne dans un parcours où les genres se croisent. Vivez l’instant comme un partage entre le musicien, les danseurs et les danseuses! Les énergies se croisent et s’intensifient au fur et à mesure de l’enchaînement des morceaux

A minuit, on finit la soirée avec No&Mi

No&Mi c’est un défilé de valses tournoyantes et de mazurkas amoureuses… 12 .

Salle des fêtes Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire

English :

This Laleuf 2026 ball is all about the ACCORDION, but not just any accordion…that of Aurélien Claranbaux, Rémy GEFFROY and No&Mi

L’événement Le bal de Laleuf Luant a été mis à jour le 2025-12-08 par Destination Brenne