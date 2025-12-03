Le Bal de Noël 2 Salle des Fêtes Auzances

Le Bal de Noël 2

Salle des Fêtes Rue Barraud Auzances Creuse

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Embarquez à bord du paquebot de la Compagnie Shagaï pour un nouveau bal de Noël !

Les passagers sont attendus au port de la salle des Fêtes.

La Cie Shagaï vous souhaite une agréable traversée jusqu’au Royaume du Père Noël ! .

Salle des Fêtes Rue Barraud Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 00 17 commune-auzances@auzances.fr

