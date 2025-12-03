Le Bal de Noël 2 Salle des Fêtes Auzances
Le Bal de Noël 2 Salle des Fêtes Auzances mercredi 3 décembre 2025.
Salle des Fêtes Rue Barraud Auzances Creuse
Embarquez à bord du paquebot de la Compagnie Shagaï pour un nouveau bal de Noël !
Les passagers sont attendus au port de la salle des Fêtes.
La Cie Shagaï vous souhaite une agréable traversée jusqu’au Royaume du Père Noël ! .
Salle des Fêtes Rue Barraud Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 00 17 commune-auzances@auzances.fr
