Le Bal de Noël 2 Salle des Fêtes Auzances mercredi 3 décembre 2025.

Salle des Fêtes Rue Barraud Auzances Creuse

Embarquez à bord du paquebot de la Compagnie Shagaï pour un nouveau bal de Noël !
Les passagers sont attendus au port de la salle des Fêtes.
La Cie Shagaï vous souhaite une agréable traversée jusqu’au Royaume du Père Noël !   .

Salle des Fêtes Rue Barraud Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 00 17  commune-auzances@auzances.fr

