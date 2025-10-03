MANU LANVIN LIVE AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins

MANU LANVIN LIVE AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins vendredi 3 octobre 2025.

MANU LANVIN LIVE AT CROSSROAD Début : 2025-12-05 à 19:30. Tarif : – euros.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE MANU LANVIN Type : Blues RockINFOS Parking Gratuit Bar Ouvert Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DES CONCERTSUne Production CROSSROAD, GEL PROD & WANTED’S MUSIC ASSOMANU LANVINChanteur et guitariste survolté, Manu Lanvin a prouvé qu’il avait amadoué le blues depuis son premier album le bien nommé « Venir Au Monde » paru en 2000. Accompagné de son groupe le Devil Blues, il arpente les scènes du monde entier depuis maintenant presque 15 ans.De l’Apollo Theater à New York au Montreux Jazz Festival, en passant par Musilac, Jazz à Vienne, Cognac Blues Passions et bien d’autres, chacune de ses apparitions est encensée par la presse et fédère une communauté de supporters qui grandit à vue d’œil. Tout comme Johnny Hallyday qui savait repérer les instrumentistes les plus talentueux, l’immense Quincy Jones s’est entiché du guitariste intrépide qu’il invitait régulièrement à se produire sur les scènes de la Jazz Foundation Of America.D’autres représentants du genre comme Paul Personne, Popa Chubby et Taj Mahal disent même de ce diable à la voix rocailleuse et à l’énergie scénique hors du commun qu’il est la relève sinon devenu l’un des meilleurs ambassadeurs du blues-rock actuel. A l’automne 2025, Manu Lanvin et son Devil Blues reviendront avec un 5ème et nouvel album ; un condensé électrisant de rythmes, de riffs et de mélodies percutantes. Une étape de plus dans la trajectoire éclatante de ce pilier du blues moderne.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17