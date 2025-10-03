DAGOBA LIVE AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins

DAGOBA LIVE AT CROSSROAD Début : 2025-12-12 à 19:30. Tarif : – euros.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE DAGOBA 1ère PartieType : MetalINFOS Parking Gratuit Bar Ouvert Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DU CONCERTS Une Production CROSSROAD, RAGE TOUR & WANTED’S MUSIC ASSODAGOBAAprès avoir marqué la scène metal d’un mélange unique de métal, d’indus et d’orchestrations à briser le cou, tourné sans relâche en Europe, États-Unis, Asie et partagé la scène avec des groupes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA est aujourd’hui une figure emblématique et reconnue de la scène française et internationale.Le groupe, parmi les pionniers de l’exportation du metal made in France à l’international, revient en 2024 avec un album produit au Eagle Black Studio et mixé à Londres par Chris Coulter. Dagoba, ayant pour point d’honneur à montrer sur chacune de leur production une facette nouvelle de leur savoir-faire, reviennent aujourd’hui avec un album qui séduira ceux qui les suivent depuis le début de leur discographie comme les nouveaux venus.Dans une veine très sombre et agressive, leur prochain album sortira chez Verycords, label ayant déjà produit leurs albums « Post Mortem Nihil Est » et « Tales of the Black Dawn ».Ayant d’ores et déjà mis en place une scénographie nouvelle ainsi qu’un show lumière millimétré, le groupe reviendra donc avec un neuvième album studio pour début 2024, et une envie bestiale mais maîtrisée d’en découdre sur scène.Stay tuned !!!

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17