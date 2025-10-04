BEZPERAN – CENTRE CULTUREL PEYUCO DUHART – SALLE TANKA Saint-Jean-De-Luz

BEZPERAN Début : 2026-05-07 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENE NATIONALE DU SUD AQUITAIN PRÉSENTE : BEZPERANAvec huit danseurs et quatre musiciens, les jeunes artistes basques s’associent au metteur en scène Daniel San Pedro. Entre danse, musique et théâtre, Bezperan offre la possibilité de raconter autrement une histoire. L’histoire de ces femmes et de ces hommes qui, un soir d’hiver sous la neige, dans le silence assourdissant de la vie qui n’est plus, vont parler aux abeilles et implorer la terre pour appeler une nouvelle lumière, un nouvel équilibre.

CENTRE CULTUREL PEYUCO DUHART – SALLE TANKA 12 RUE DUCONTE 64500 Saint-Jean-De-Luz 64