LE BAL DE PARIS DE BLANCA LI – Un spectacle vivant et immersif – LA SEINE MUSICALE Boulogne Billancourt

LE BAL DE PARIS DE BLANCA LI – Un spectacle vivant et immersif Début : 2025-10-31 à 19:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : LE BAL DE PARIS DE BLANCA LIBlanca Li conception, livret, réalisation et chorégraphie -Tao Gutierrez musiques originales et direction musicale – Vincent Chazal direction de la création visuelle Chanel costumes – BackLight Studio développement en réalité virtuellePRODUCTION Compagnie Blanca Li (Film Addict – Calentito)CoproductionBackLight Studio (France)- Fabrique d’Images (Luxembourg) – Actrio Studio (Allemagne)Chaillot – Théâtre national de la Danse (France)- Teatros del Canal Madrid (Espagne)Avec le soutien et la participation deCentre national du cinéma et de l’image animée CNC (France) – Film Fund Luxembourg- Epic MegaGrants (USA) – Programme Europe Créative – (MEDIA de l’Union Européenne) – Ville de Paris (France) – Medienboard Berlin Brandenburg (Allemagne) – DICRéAM – HTC Vive (partenaire officiel Réalité Virtuelle)Partenaire exclusif CHANEL Fidèle à sa volonté de tendre des passerelles entre les esthétiques et d’inviter à l’échange, La Seine Musicale continue de proposer cette saison des créations inédites, à la croisée des genres et des disciplines artistiques : musiques, danse, improvisation, poésie…À partir du 23 septembre, dansez dans un rêve augmenté à La Seine Musicale !Avec Le Bal de Paris de Blanca Li, la réalité virtuelle révolutionne le monde du spectacle vivant et gomme la frontière entre les spectateurs et les danseurs : tout est possible. Récompensée à la Mostra de Venise « meilleure expérience VR », cette création immersive mêle danse, musique, haute-couture et réalité virtuelle dans un spectacle où le public devient acteur.Casques sur la tête, capteurs sur le corps, les spectateurs – seulement douze par session – sont guidés par des danseurs professionnels dans un voyage chorégraphique et onirique. Entre valse et cancan, chacun est invité à entrer dans la danse et à participer au grand bal de Paris, où se succèdent des tableaux d’une poésie vibrante pour une expérience festive, artistique et spectaculaire ! Nul besoin d’être familier avec la danse ou la réalité virtuelle pour plonger dans ce bal qui vous fera voyager à travers différents univers.Pour cette œuvre immersive, la Maison CHANEL a réalisé les costumes virtuels des danseurs et du public, prolongeant son lien intime à la danse et à la création contemporaine. Avant d’entrer dans le bal, vous choisirez votre tenue dans un boudoir virtuel, une robe ou un tailleur sélectionné parmi les créations de la Maison et reproduits en 3D.C’est une grande histoire d’amour découpée en 3 actes que vous vivrez avec 11 autres spectateurs. Deux danseurs jouant les rôles principaux de l’intrigue vous inviteront, tour à tour, à une valse ou encore un cancan. Vous êtes libre, au gré de vos envies, d’observer, de danser, d’interagir avec les danseurs, les autres invités ou d’entrer dans la danse de cette fête qui promet d’être inoubliable. Un univers aussi poétique que fantastique imaginé par Blanca Li.De Paris à Taïwan, en passant par Londres, ce spectacle hybride poursuit sa tournée internationale en s’installant en France à La Seine Musicale à partir du 23 septembre 2025 pour un nombre limité de sessions.À la croisée de la technologie, de la mode et de l’art chorégraphique, Blanca Li nous invite à un bal hors du temps.Durée totale de l’expérience : environ 1h15Réalité virtuelle : 4 modules de 12 spectateurs participants et 2 danseursConseillé à partir de 13 ansL’équipement de réalité virtuelle n’est pas approprié par les constructeurs pour des enfants de moins de 13 ans. Nous recommandons aux enfants de 13 à 16 ans de venir accompagnés d’un adulte. Les accompagnateurs d’enfants entre 10 et 13 ans devront signer une décharge de responsabilité et les enfants en dessous de 10 ans ne peuvent pas être acceptés.

LA SEINE MUSICALE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92