LE BAL DES 4 SAISONS D38 Labastide-Beauvoir

Labastide-Beauvoir

LE BAL DES 4 SAISONS

D38 CHATEAU DE LABASTIDE-BEAUVOIR Labastide-Beauvoir Haute-Garonne

Tarif : 79 – 79 – 195 EUR

79

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Une soirée inspirée de la série à succès Bridgerton dans un cadre somptueux.

Poussez les grilles du château de Labastide-Beauvoir et participez à votre tour à un bal d’époque, inspiré de la série Bridgerton.

Tout est là le décor, les belles robes de soirée, l’orchestre à cordes, les initiations aux danses du XIXe siècle, la garden party… 79 .

D38 CHATEAU DE LABASTIDE-BEAUVOIR Labastide-Beauvoir 31450 Haute-Garonne Occitanie lebaldes4saisons@gmail.com

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English :

An evening inspired by the hit Bridgerton series in a sumptuous setting.

L’événement LE BAL DES 4 SAISONS Labastide-Beauvoir a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE