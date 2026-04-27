LE BAL DES 4 SAISONS D38 Labastide-Beauvoir
LE BAL DES 4 SAISONS D38 Labastide-Beauvoir samedi 6 juin 2026.
Labastide-Beauvoir
LE BAL DES 4 SAISONS
D38 CHATEAU DE LABASTIDE-BEAUVOIR Labastide-Beauvoir Haute-Garonne
Tarif : 79 – 79 – 195 EUR
79
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Une soirée inspirée de la série à succès Bridgerton dans un cadre somptueux.
Poussez les grilles du château de Labastide-Beauvoir et participez à votre tour à un bal d’époque, inspiré de la série Bridgerton.
Tout est là le décor, les belles robes de soirée, l’orchestre à cordes, les initiations aux danses du XIXe siècle, la garden party… 79 .
D38 CHATEAU DE LABASTIDE-BEAUVOIR Labastide-Beauvoir 31450 Haute-Garonne Occitanie lebaldes4saisons@gmail.com
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English :
An evening inspired by the hit Bridgerton series in a sumptuous setting.
L’événement LE BAL DES 4 SAISONS Labastide-Beauvoir a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE