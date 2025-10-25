Le Bal des Audacieuses Le Monastère

Domaine de Combelle Le Monastère Aveyron

Samedi 2025-10-25

Soirée Anniversaire Les Audacieuses fêtent leur 1 an !

Pour cette occasion, nous allons vous faire frissonner au bal DES AUDACIEUSES.

AU MENU spectacles, animations et surprises diaboliques, buffet dînatoire, cocktail de bienvenue offert, DJ, bar.

Nous vous attendons dès 20h au DOMAINE DE COMBELLES parés de votre plus beau déguisement ( fortement apprécié et conseillé).

LA RÉSERVATION est uniquement à faire sur la billetterie en ligne hello asso événements les audacieuses ruthenoises OU retrouvez le lien dans la bio de notre compte Instagram.

PLACES LIMITÉES

Possibilité d’opter pour la navette de Rodez, Onet le château et Olemps de 19h30 à 20h10, les retours se feront toutes les 30min de 00h à 2h.

Halloweenement votre La team des Audacieuses 40 .

Domaine de Combelle Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

English :

Anniversary Party: Les Audacieuses celebrates its 1-year anniversary!

For the occasion, we’re going to thrill you at the DES AUDACIEUSES ball.

German :

Geburtstagsparty: Les Audacieuses feiern ihr 1-jähriges Jubiläum!

Zu diesem Anlass werden wir Sie auf dem Ball DES AUDACIEUSES erschauern lassen.

Italiano :

Serata anniversario: Les Audacieuses festeggiano il loro anniversario di 1 anno!

Per l’occasione, vi emozioneremo al ballo DES AUDACIEUSES.

Espanol :

Noche de aniversario: ¡Les Audacieuses celebran su primer aniversario!

Para celebrarlo, le haremos vibrar con el baile DES AUDACIEUSES.

