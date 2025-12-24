Le bal des Brigerton, Château Saint-Vincent Bazas
Le bal des Brigerton, Château Saint-Vincent Bazas samedi 10 janvier 2026.
Le bal des Brigerton
Château Saint-Vincent 1 Rue Arnaud des Pins Bazas Gironde
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Chers membres de la bonne société,
Les chandelles s’allument, les violons s’accordent, et le petit salon feutré des écuries du Château Saint Vincent à Bazas s’apprête à vibrer au rythme d’un événement que nul ne saurait manquer…
Une soirée immersive unique, placée sous le signe du raffinement, de l’intrigue… et des plus délicieuses indiscrétions.
Dans l’ambiance envoûtante de la Régence anglaise, l’association La Balzadaise vous convie à un bal somptueux où chaque détail vous transportera au cœur de l’univers des Bridgerton. Robes empire, gants de soie, cravates lavallières et regards furtifs… Les convenances seront respectées, ou pas.
Au programme
Un cocktail dînatoire digne des grandes maisons, des activités envoûtantes, un cocktail so british, une enquête à mener… et une invitée bien particulière, Lady Whistledpwn elle-même ! .
Château Saint-Vincent 1 Rue Arnaud des Pins Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine labalzadaise@gmail.com
