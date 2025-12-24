Le bal des Brigerton, Château Saint-Vincent Bazas

Le bal des Brigerton

Château Saint-Vincent 1 Rue Arnaud des Pins Bazas Gironde

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Chers membres de la bonne société,

Les chandelles s’allument, les violons s’accordent, et le petit salon feutré des écuries du Château Saint Vincent à Bazas s’apprête à vibrer au rythme d’un événement que nul ne saurait manquer…

Une soirée immersive unique, placée sous le signe du raffinement, de l’intrigue… et des plus délicieuses indiscrétions.

Dans l’ambiance envoûtante de la Régence anglaise, l’association La Balzadaise vous convie à un bal somptueux où chaque détail vous transportera au cœur de l’univers des Bridgerton. Robes empire, gants de soie, cravates lavallières et regards furtifs… Les convenances seront respectées, ou pas.

Au programme

Un cocktail dînatoire digne des grandes maisons, des activités envoûtantes, un cocktail so british, une enquête à mener… et une invitée bien particulière, Lady Whistledpwn elle-même ! .

Château Saint-Vincent 1 Rue Arnaud des Pins Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine labalzadaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le bal des Brigerton

L’événement Le bal des Brigerton Bazas a été mis à jour le 2025-12-22 par La Gironde du Sud