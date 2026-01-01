Le bal des carnavaliers

Heiteren Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Près de 1000 carnavaliers & passionnés de Carnaval le temps d’une soirée pour faire monter la température avant le début des cavalcades.

Les groupes de carnaval seront invités à monter sur scène pour se présenter et représenter fièrement leurs couleurs. Que l’on fasse partie d’un groupe ou que l’on soit simplement passionné, cette soirée se veut conviviale et fédératrice.

Entre musiques traditionnelles et sons actuels, Gugga Musik et DJ sauront mettre l’ambiance pour plaire à tous. .

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 7 81 91 53 03 dassamer.wackes@gmail.com

