Le bal des citrouilles au Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat
Le bal des citrouilles au Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 31 octobre 2025.
Le bal des citrouilles au Foyer Rural
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez participer au bal des citrouilles avec des maquillages, jeux et déambulation dans le centre ville de Saint-Léonard de Noblat et boom. .
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
English : Le bal des citrouilles au Foyer Rural
German : Le bal des citrouilles au Foyer Rural
Italiano :
Espanol : Le bal des citrouilles au Foyer Rural
L’événement Le bal des citrouilles au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-10-16 par OT de Noblat