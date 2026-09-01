Informations pratiques

Couquèques

Le Bal des Comancheros

Salle des Fêtes Couquèques Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Les Comancheros de Couquèques vous propose son bal à la salle des fêtes de la commune.

Venez partager la passion de la danse country.

Ambiance chaleureuse et conviviale.

Ouvert à tous. .

Salle des Fêtes Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 44 46 lescomancheros33@gmail.com

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English : Le Bal des Comancheros

L’événement Le Bal des Comancheros Couquèques a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble