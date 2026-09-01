Le Bal des Comancheros Couquèques
dimanche 13 septembre 2026 · Couquèques
Informations pratiques
Couquèques
Le Bal des Comancheros
Salle des Fêtes Couquèques Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Les Comancheros de Couquèques vous propose son bal à la salle des fêtes de la commune.
Venez partager la passion de la danse country.
Ambiance chaleureuse et conviviale.
Ouvert à tous. .
Salle des Fêtes Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 44 46 lescomancheros33@gmail.com
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English : Le Bal des Comancheros
L’événement Le Bal des Comancheros Couquèques a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble