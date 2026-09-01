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AGENDA · Couquèques

Le Bal des Comancheros Couquèques

dimanche 13 septembre 2026 · Couquèques

Le Bal des Comancheros Couquèques

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
33340 Couquèques
Département
Gironde
Tarif

Couquèques

Le Bal des Comancheros

Salle des Fêtes Couquèques Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’ Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Les Comancheros de Couquèques vous propose son bal à la salle des fêtes de la commune.
Venez partager la passion de la danse country.
Ambiance chaleureuse et conviviale.
Ouvert à tous.   .

Salle des Fêtes Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 44 46  lescomancheros33@gmail.com

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English : Le Bal des Comancheros

L’événement Le Bal des Comancheros Couquèques a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble