Le Bal des Couillons Le Lavoir Cormontreuil

Le Bal des Couillons

Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil Marne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Tout public

Marcel Troupeau, paysan très rustique, vit dans une ferme hantée par sa femme Germaine. Il adore la gnôle à 90°, faire des manifs, et ne connaît pas le savon…

Paul-Henry Semance, avocat hautain, vient d’acquérir la ferme voisine dans le but de la transformer en cottage pour l’été. Quelques poules saccageuses vont être le départ d’une des pires journées de Maître Semance… .

Le Lavoir 4 Rue Manoel Pinto Cormontreuil 51350 Marne Grand Est animation@cormontreuil.fr

