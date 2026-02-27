Le Bal des Doudous Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Le Bal des Doudous

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Gratuit

2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Les doudous se mettent en scène !

C’est le moment d’embarquer Doudou pour le bal, d’ouvrir grands les oreilles, les yeux et de se laisser entraîner par la musique. De la berceuse au disco, du doudou farceur au doudou confident, on plongera dans les émotions que l’on découvre depuis notre enfance.

Ce spectacle vous est proposée par la Compagnie Lou Pop, sur une idée originale de Louise Tossut.

RDV à 16h30. Tout public Dès 9 mois

Durée 25 min

Réservation dès le 17 mars. .

