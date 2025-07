Le bal des étoiles Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Le bal des étoiles Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement samedi 27 décembre 2025.

Le bal des étoiles

Samedi 27 décembre 2025 de 10h à 10h30.

Dimanche 28 décembre 2025 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Spectacle très jeune public présenté par la compagnie la petite mélodieEnfants

Spectacle très jeune public présenté par la compagnie la petite mélodie



On raconte qu’une nuit, la lune bien fatiguée demanda aux étoiles de veiller sur la terre pendant qu’elle irait se reposer dans le creux d’un nuage. Pendant son absence, le vent les invita toutes à aller à une fête de l’autre côté du ciel…



Dans une ambiance onirique et chaleureuse , une conteuse et un musicien vous emmèneront danser, chanter et rêver au son d’instruments du monde et plus particulièrement de l’Irlande.



A l’issue de la représentation, le public est invité à entrer dans la danse sous forme de Jigs et d’un bal festif … des bulles géantes feront la joie des enfants et des plus grands !



Les réservations pour les centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Show for very young audiences presented by compagnie la petite mélodie

German :

Sehr junges Publikum, präsentiert von der Compagnie la petite mélodie

Italiano :

Spettacolo per un pubblico di giovanissimi presentato dalla compagnia la petite mélodie

Espanol :

Espectáculo para público muy joven presentado por la compañía la petite mélodie

