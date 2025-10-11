Le bal des livres Salle polyvalente Anisy
Le bal des livres Salle polyvalente Anisy samedi 11 octobre 2025.
Le bal des livres
Salle polyvalente Rue de la Chênaie Anisy Calvados
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
2025-10-11
Échanges et dédicaces Ouvrages pour tous les âges 2 expositions de photographies
Anisy accueillera son premier salon du livre une vingtaine d’auteurs à découvrir pour des échanges et des dédicaces. Vous trouverez des ouvrages pour tous les âges romans, romans policiers, romans jeunesse, albums, bandes dessinées, poésie…
Il y aura aussi deux expositions de photographies à découvrir et des animations tout au long de la journée.
« Le bal des livres », c’est la promesse d’un moment culturel et convivial.
Venez tourner cette première page avec nous !
Tout public.
Entrée libre. .
Salle polyvalente Rue de la Chênaie Anisy 14610 Calvados Normandie salonlivreanisy@gmail.com
English : Le bal des livres
Discussions and book signings Books for all ages 2 photography exhibitions
German :
Austausch und Signierstunden Bücher für alle Altersgruppen 2 Fotoausstellungen
Italiano :
Discussioni e firme di libri Libri per tutte le età 2 mostre fotografiche
Espanol :
Debates y firmas de libros Libros para todas las edades 2 exposiciones de fotografía
