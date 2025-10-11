Le bal des livres Salle polyvalente Anisy

Le bal des livres Salle polyvalente Anisy samedi 11 octobre 2025.

Le bal des livres

Salle polyvalente Rue de la Chênaie Anisy Calvados

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

Échanges et dédicaces Ouvrages pour tous les âges 2 expositions de photographies

Anisy accueillera son premier salon du livre une vingtaine d’auteurs à découvrir pour des échanges et des dédicaces. Vous trouverez des ouvrages pour tous les âges romans, romans policiers, romans jeunesse, albums, bandes dessinées, poésie…

Il y aura aussi deux expositions de photographies à découvrir et des animations tout au long de la journée.

« Le bal des livres », c’est la promesse d’un moment culturel et convivial.

Venez tourner cette première page avec nous !

Tout public.

Entrée libre. .

salonlivreanisy@gmail.com

English : Le bal des livres

Discussions and book signings Books for all ages 2 photography exhibitions

German :

Austausch und Signierstunden Bücher für alle Altersgruppen 2 Fotoausstellungen

Italiano :

Discussioni e firme di libri Libri per tutte le età 2 mostre fotografiche

Espanol :

Debates y firmas de libros Libros para todas las edades 2 exposiciones de fotografía

L’événement Le bal des livres Anisy a été mis à jour le 2025-09-23 par Calvados Attractivité