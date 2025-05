Le bal des mandolines, concert de lancement – Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, 24 juin 2025 19:00, Marseille 3e Arrondissement.

En ouverture de cette 5ème édition, nous organisons un concert de lancement le 24 juin dans le cadre du Grand Boucan en partenariat avec le Conservatoire de Marseille

En ouverture de cette 5ème édition, nous organisons un concert de lancement le 24 juin dans le cadre du Grand Boucan en partenariat avec le Conservatoire de Marseille. Se mêleront l’Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille, l’Académie de Mandoline et Guitare de Marseille et les artistes Petra Magoni et André Minvielle pour un programme dirigé par Vincent Beer-Demander. Intitulé “Le Bal des Mandolines”, ce concert sera une invitation à faire danser le public lors d’un moment festif, à travers un programme axé sur les danses (tarentelles, mazurkas, valses) qui ont fait l’histoire de la mandoline à Marseille.



Les minots mandolinistes performeront devant un public au cœur du quartier populaire de la Belle de Mai.



OMMM Catherine Arquez et Vincent Beer-Demander direction

Académie de mandoline et guitare de Marseille

Petra Magoni I chant

André Minvielle I chant

Vincent Beer-Demander et Catherine Arquez I direction .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 41 53 27

English :

To kick off this 5th edition, we’re organizing a launch concert on June 24th as part of the Grand Boucan, in partnership with the Marseille Conservatory

German :

Zur Eröffnung dieser 5. Ausgabe organisieren wir am 24. Juni ein Auftaktkonzert im Rahmen des Grand Boucan in Partnerschaft mit dem Konservatorium von Marseille

Italiano :

Per inaugurare questa quinta edizione, il 24 giugno organizzeremo un concerto di lancio nell’ambito del Grand Boucan, in collaborazione con il Conservatorio di Marsiglia

Espanol :

Para inaugurar esta 5ª edición, organizamos un concierto de presentación el 24 de junio en el marco del Grand Boucan, en colaboración con el Conservatorio de Marsella

