LE BAL DES MONSTRES! Prades

LE BAL DES MONSTRES! Prades vendredi 31 octobre 2025.

LE BAL DES MONSTRES!

23 avenue du Pla de Dalt Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

C’est le moment de prouver que tu n’as plus peur des monstres….

Ambiance DJ, soirée déguisée, cadeaux et surprises !

L’occasion de passer un super moment

.

23 avenue du Pla de Dalt Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 12 43

English :

Time to prove you’re not afraid of monsters….

DJ atmosphere, fancy dress party, gifts and surprises!

The chance to have a great time

German :

Es ist an der Zeit zu beweisen, dass du keine Angst mehr vor Monstern hast…..

DJ-Atmosphäre, Kostümfest, Geschenke und Überraschungen!

Die Gelegenheit, eine tolle Zeit zu verbringen

Italiano :

È ora di dimostrare che i mostri non ti fanno paura….

Atmosfera da DJ, festa in maschera, regali e sorprese!

Questa è la tua occasione per divertirti alla grande

Espanol :

Es hora de demostrar que no te asustan los monstruos….

¡Ambiente DJ, fiesta de disfraces, regalos y sorpresas!

Esta es tu oportunidad de pasarlo en grande

L’événement LE BAL DES MONSTRES! Prades a été mis à jour le 2025-10-15 par OTI CONFLENT CANIGO