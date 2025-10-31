LE BAL DES MONSTRES! Prades
LE BAL DES MONSTRES! Prades vendredi 31 octobre 2025.
LE BAL DES MONSTRES!
23 avenue du Pla de Dalt Prades Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
C’est le moment de prouver que tu n’as plus peur des monstres….
Ambiance DJ, soirée déguisée, cadeaux et surprises !
L’occasion de passer un super moment
.
23 avenue du Pla de Dalt Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 12 43
English :
Time to prove you’re not afraid of monsters….
DJ atmosphere, fancy dress party, gifts and surprises!
The chance to have a great time
German :
Es ist an der Zeit zu beweisen, dass du keine Angst mehr vor Monstern hast…..
DJ-Atmosphäre, Kostümfest, Geschenke und Überraschungen!
Die Gelegenheit, eine tolle Zeit zu verbringen
Italiano :
È ora di dimostrare che i mostri non ti fanno paura….
Atmosfera da DJ, festa in maschera, regali e sorprese!
Questa è la tua occasione per divertirti alla grande
Espanol :
Es hora de demostrar que no te asustan los monstruos….
¡Ambiente DJ, fiesta de disfraces, regalos y sorpresas!
Esta es tu oportunidad de pasarlo en grande
