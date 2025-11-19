Le bal des oiseaux Atelier danse La Haye du Puits La Haye
Le bal des oiseaux Atelier danse La Haye du Puits La Haye mercredi 19 novembre 2025.
Le bal des oiseaux Atelier danse
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Atelier danse autour de la thématique de l’envol avec la Compagnie Autour du mouvement .
Dans le cadre du projet le bal des oiseaux en partenariat avec la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche.
Enfants de 5 à 10 ans, gratuit, sur inscription. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
