Le bal des oiseaux Atelier danse La Haye du Puits La Haye

Le bal des oiseaux Atelier danse

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Début : 2025-11-19 15:30:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Atelier danse autour de la thématique de l’envol avec la Compagnie Autour du mouvement .

Dans le cadre du projet le bal des oiseaux en partenariat avec la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche.

Enfants de 5 à 10 ans, gratuit, sur inscription. .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

