Le bal des oiseaux Envolée de mots La Haye du Puits La Haye

La Haye du Puits

28 octobre 2025





L’autrice Adeline Miermont Giustiani propose de libérer les mots qui sont en chacun de nous par des activités d’écriture poétique. Formes libres, ludiques, musicalité et puissance des mots sont au rendez-vous. Le tout dans un esprit de partage et de bienveillance.

Enfants dès 8 ans, gratuit, sur inscription.

En partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche dans le cadre du projet « Le bal des oiseaux ». .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

